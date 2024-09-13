ЧБ по художественной гимнастике – итоги второго дня соревнований

В программе 13 сентября значились последние два вида индивидуального многоборья. Спортсменки представили на суд жюри упражнения с булавами и лентой. Алина Горносько блестяще справилась со своей программой и взяла чемпионский титул. На второй позиции расположилась Анастасия Салос – ее отставание от победительницы составило почти 5 баллов, ну а замкнула тройку сильнейших Дарья Веренич.

Алина Горносько, чемпионка Беларуси по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье: Довольна результатами многоборья на чемпионате страны. Довольна в целом выступлениями. Есть уже накопившаяся хорошая усталость к концу года, можно считать, что сезон почти завершен. Впереди новые идеи, планы, возможности, но не строим никакие планы, не заглядываем в будущее, тренируемся в моменте, лечимся. Продолжаем тренироваться с надеждами на будущее.

Анастасия Салос, серебряный призер чемпионата Беларуси по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье:

Я рада, что конец сезона у нас заканчивается как раз чемпионатом страны, это один из последних стартов. Рада, что это такой важный турнир, он проходит снова у нас в Минске, в наших родных стенах, во Дворце гимнастики. Я стараюсь на каждом выступлении отдаваться полностью. Стараюсь наслаждаться выступлениями, потому что это все-таки художественная гимнастика. Мы в своем виде спорта стараемся во время выступлений отдать всю свою душу зрителям, судьям и всем, кто за нас болеет.

В юниорском разделе не было равных Николь Леуте. Грация значительно превзошла соперниц и в чистоте исполнения упражнений, и в артистизме. В заключительный день чемпионата участницы поспорят за награды в отдельных видах программы.