Прямой эфир

ЧБ по художественной гимнастике – итоги второго дня соревнований

13 сентября 2024 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершился второй соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по художественной гимнастике, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по художественной гимнастике – итоги второго дня соревнований-2

В программе 13 сентября значились последние два вида индивидуального многоборья. Спортсменки представили на суд жюри упражнения с булавами и лентой. Алина Горносько блестяще справилась со своей программой и взяла чемпионский титул. На второй позиции расположилась Анастасия Салос – ее отставание от победительницы составило почти 5 баллов, ну а замкнула тройку сильнейших Дарья Веренич.

ЧБ по художественной гимнастике – итоги второго дня соревнований-4

Алина Горносько, чемпионка Беларуси по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье:
Довольна результатами многоборья на чемпионате страны. Довольна в целом выступлениями. Есть уже накопившаяся хорошая усталость к концу года, можно считать, что сезон почти завершен. Впереди новые идеи, планы, возможности, но не строим никакие планы, не заглядываем в будущее, тренируемся в моменте, лечимся. Продолжаем тренироваться с надеждами на будущее.

ЧБ по художественной гимнастике – итоги второго дня соревнований-6

Анастасия Салос, серебряный призер чемпионата Беларуси по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье:
Я рада, что конец сезона у нас заканчивается как раз чемпионатом страны, это один из последних стартов. Рада, что это такой важный турнир, он проходит снова у нас в Минске, в наших родных стенах, во Дворце гимнастики. Я стараюсь на каждом выступлении отдаваться полностью. Стараюсь наслаждаться выступлениями, потому что это все-таки художественная гимнастика. Мы в своем виде спорта стараемся во время выступлений отдать всю свою душу зрителям, судьям и всем, кто за нас болеет.

В юниорском разделе не было равных Николь Леуте. Грация значительно превзошла соперниц и в чистоте исполнения упражнений, и в артистизме. В заключительный день чемпионата участницы поспорят за награды в отдельных видах программы.

# Художественная гимнастика

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Горносько стала чемпионкой Беларуси в индивидуальном многоборье
13 сентября 2024 14:13

Алина Горносько стала чемпионкой Беларуси в индивидуальном многоборье

Сборная Эстонии отказалась играть с белорусами в Евролиге по пляжному футболу
13 сентября 2024 13:47

Сборная Эстонии отказалась играть с белорусами в Евролиге по пляжному футболу

«Динамо-Минск» победно вернулось в чемпионат Беларуси по футболу
13 сентября 2024 13:00

«Динамо-Минск» победно вернулось в чемпионат Беларуси по футболу