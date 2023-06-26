ЧБ по футболу. «Сморгонь» неожиданно обыграла минское «Динамо». Результаты матчей 13-го тура

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси завершился 13-й тур. «Сморгонь» на своем поле неожиданно обыграла одного из главных фаворитов турнира – минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси завершился 13-й тур. «Сморгонь» на своем поле неожиданно обыграла одного из главных фаворитов турнира – минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча прошла с преимуществом минчан, однако было много ошибок в обороне, что позволило хозяевам выиграть с уверенным счетом 3:1. Марк Краснов вывел «Сморгонь» вперед, однако Владимир Хващинский сравнял цифры на табло, а перед самым перерывом полузащитник гостей Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота. Казалось, что ситуацию еще можно исправить, однако во второй половине Матвей Дуксо поставил победную точку в противостоянии.
Таким образом, тройку лидеров национального чемпионата возглавляет гродненский «Неман», следом идут минское «Динамо» и «Торпедо-БелАз». Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».
Полная цифровая картина тура на ваших экранах. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.