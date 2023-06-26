ЧБ по футболу. «Сморгонь» неожиданно обыграла минское «Динамо». Результаты матчей 13-го тура

Встреча прошла с преимуществом минчан, однако было много ошибок в обороне, что позволило хозяевам выиграть с уверенным счетом 3:1. Марк Краснов вывел «Сморгонь» вперед, однако Владимир Хващинский сравнял цифры на табло, а перед самым перерывом полузащитник гостей Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота. Казалось, что ситуацию еще можно исправить, однако во второй половине Матвей Дуксо поставил победную точку в противостоянии.