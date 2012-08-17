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C 29 августа - Паралимпийские игры 2012 в Лондоне. Беларусь представит 31 атлет

17 августа 2012 15:45
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Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы готовятся выйти на старты в Лондоне. Игры открываются в столице Великобритании 29 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Волчек, член паралимпийской сборной Беларуси (академическая гребля):
Мы будем стараться выложиться на все 100%. Я ручаюсь за всех спортсменов. Нам, конечно, нужно везение, потому что спорт – это жизнь, а жизнь – игра. Поэтому, как ляжет карта. Но мы должны хорошо выступить. Нам очень нужна поддержка наших болельщиков.

Всего на соревнования  едет 31 белорусский атлет. Они выступят в семи видах спорта: легкая атлетика, плавание, велоспорт, фехтование, дзюдо, гребля и пауэрлифтинг (тяжелая атлетика). Капитаном нашей команды на Играх-2012 будет фехтовальщик Николай Безъязычный, который был серебряным призером пекинской  Паралимпиады-2008.

Николай Безъязычный, капитан паралимпийской  сборной Беларуси:
Все планы выполнены. Набраны все максимальные нормы. Настроение есть, так что все будет хорошо.

# Олимпиада 2012 # Людмила Волчек # Фотофакт # Николай Безъязычный

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