C 29 августа - Паралимпийские игры 2012 в Лондоне. Беларусь представит 31 атлет

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы готовятся выйти на старты в Лондоне. Игры открываются в столице Великобритании 29 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Волчек, член паралимпийской сборной Беларуси (академическая гребля):

Мы будем стараться выложиться на все 100%. Я ручаюсь за всех спортсменов. Нам, конечно, нужно везение, потому что спорт – это жизнь, а жизнь – игра. Поэтому, как ляжет карта. Но мы должны хорошо выступить. Нам очень нужна поддержка наших болельщиков.

Всего на соревнования едет 31 белорусский атлет. Они выступят в семи видах спорта: легкая атлетика, плавание, велоспорт, фехтование, дзюдо, гребля и пауэрлифтинг (тяжелая атлетика). Капитаном нашей команды на Играх-2012 будет фехтовальщик Николай Безъязычный, который был серебряным призером пекинской Паралимпиады-2008.

Николай Безъязычный, капитан паралимпийской сборной Беларуси:

Все планы выполнены. Набраны все максимальные нормы. Настроение есть, так что все будет хорошо.