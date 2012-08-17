Легендарный пловец Майкл Фелпс снялся в рекламе Louis Vuitton с советской гимнасткой Ларисой Латыниной

Американский пловец Майкл Фелпс, установивший абсолютный рекорд по количеству олимпийских наград, в его копилке 22 медали: 18 золотых, две серебряных и бронзовых, и девятикратная олимпийская чемпионка, советская гимнастка Лариса Латынина, стали новыми лицами, представляющими дорожные сумки Louis Vuitton. Напомним, Фелпс побил рекорд Ларисы Латыниной, который оставался непревзойденным в течение 48 лет. В активе Латыниной 18 олимпийских медалей: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Они были завоеваны в 1956, 1960 и 1964 годах.

На рекламном снимке, сделанном известным американским фотографом Энни Лейбовиц, Фелпс и Латынина запечатлены сидящими на диване. В руках 77-летней спортсменки чашка кофе. 27-летний пловец Фелпс расплывается в улыбке. У края дивана – классическая коричневая сумка Louis Vuitton, а на переднем плане снимка – сыгранная шахматная партия. «Два выдающихся пути. Одна дорога», – гласит подпись под фото.

По словам представителей французского дома моды, эта рекламная кампания «призвана продемонстрировать единение марки и великих людей современности, символизирующих подвиг и самоотдачу».

Новость о том, что два легендарных спортсмена вместе снялись в рекламе, буквально взорвала западную прессу. Ведь совсем недавно, после того, как Майкл завоевал очередное олимпийское золото в британской столице, Лариса Семёновна призналась, что хотела бы вручить Майклу Фелпсу олимпийскую награду.

Лариса Латынина, советская гимнастка, олимпийская чемпионка, заслуженнай мастер спорта СССР:

Совершенно спокойно отношусь к тому, что побили мой рекорд. Он и так простоял 48 лет. Наверное, уже пора было его обновить. А Фелпс очень одаренный и талантливый спортсмен. Он это доказывает, постоянно выдавая результат и завоевывая медали. Фелпс побил мой рекорд, но я думаю, что женщинам-спортсменкам еще нескоро удастся это сделать. Если честно, мне бы хотелось не просто посидеть на трибунах, а поучаствовать в церемонии награждения. Мне кажется, это было бы интересно и очень символично. Но, увы, существуют незыблемые олимпийские традиции. И не мы решаем, кто может выходить на бортик бассейна в рамках награждения.

В дни Лондонской Олимпиады судьба Ларисы Латыниной оказалась в фокусе внимания многих американских СМИ – ей посвятили материалы Wall Street Journal и New York Times. На форумах этих изданий читатели оставили восхищенные отклики.

Посетитель форума New York Times:

Восторг – единственное чувство, которое вызывает Латынина.

Посетитель форума New York Times:

Не знаю, что означает ее имя по-русски, но я называю ее «леди Достоинство».

Лариса Латынина стала второй гражданкой России, которую всемирно известный бренд избрал для своей рекламы «Главные ценности». До этого дорожные сумки Louis Vuitton представляли генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, боксер Мохаммед Али, футболисты Диего Марадона и Пеле, кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, актриса Анджелина Джоли, музыканты Боно и Кит Ричардс.