После победы Азаренко и Мирного на Олимпиаде в Лондоне Солодуха плакал, а Ярмоленко прыгал до потолка

Новости Беларуси. Белорусский музыкант Александр Солодуха поделился впечатлениями от выступления белорусских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне, а также признался, что его до слёз тронуло выступления теннисной пары Максим Мирный и Виктория Азаренко, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by.

Александр Солодуха, белорусский исполнитель:

Завоевали столько медалей, сколько смогли. Очень радовался за Максима Мирного и Викторию Азаренко. Слезы по щеке, ком в горле… Это же победа на самом престижном корте мира! Ребята просто мега! Остальные наши спортсмены выступили, как смогли. Слава Богу, у нас есть 12 медалей! Чтобы было больше, нужно желать, трудиться, пахать. А что касается оценки выступления белорусов, знаете, мне кажется, мы не умеем радоваться тому, что имеем. Радоваться успеху друг друга.

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко признался, что после того, как белорусская пара в миксте завоевала олимпийское золото, не удержался: прыгал до потолка, сообщает сtv.by со ссылкой на «КП».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я прыгал до потолка. Послал Максу Мирному эсэмэс, потому что дозвониться не мог. Золотая медаль, которая так нужна. Жаль, что Вика Азаренко не взяла золото в одиночном разряде, но всё равно молодец. Не всегда чемпионы мира становятся победителями Олимпийских игр. Вот Карстен мимо медали проплыла – очень жаль.

Финалистка телевизионного проекта «Академия талантов», представительница Беларуси на международном телевизионном конкурсе эстрадных исполнителей «Восточный базар-2012» Анастасия Шеверенко рассказала корреспонденту сtv.by, что ни минуты не сомневалась в победе белорусского дуэта.

Анастасия Шеверенко, белорусская исполнительница:

Конечно, я была очень рада за Азаренко и Мирного! Смотрела матч от начала и до самых последних секунд! Не сомневалась в их победе, они её заслужили. Еще не могу не сказать о нашем выдающемся стрелке Сергее Мартынове: скромный, но боевой мужчина.

Уже на следующий день после победы в британской столице белорусские теннисисты Мирный и Азаренко разъехались по турнирам. Макс – в Торонто, Вика – в Монреаль.

Поздравления в Беларуси вместо сына принимает отец чемпиона Николай Мирный. Николай Николаевич за победу на Олимпиаде в Лондоне благодарит Викторию Азаренко.

Николай Мирный, отец Максима Мирного:

Я абсолютно счастлив. Максим передал мне золотую медаль, чтобы я мог показать ее всем, чтобы мы могли гордиться. Видите, я просто сияю от счастья! Перед матчем я сына особо не напутствовал, всё было просто, как в песне у Стинга: будь самим собой, и неважно, что они говорят! Спасибо и Вике Азвренко, она – умница! А ведь ей было сложнее, чем Максу: играла против мужчин, но никому из них не уступала. К тому же параллельно боролась ещё и в одиночке.