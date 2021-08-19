«Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев

Новости Беларуси. Последняя делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 августа из Минска в Страну восходящего солнца отправились представители легкой атлетики, дзюдо, парагребли и параканоэ.

Паралимпийские игры являются одним из важнейших событий мирового спорта, демонстрирующим силу людского духа и терпение людей с ограниченными возможностями. Попасть на Паралимпиаду для чемпионов – серьезная цель. Эти спортсмены работают вдвойне. Благодаря долгим совместным усилиям с тренерами наши белорусы отправляются в Токио. Флагоносцем на церемонии открытия Игр станет знаменитая Людмила Волчек, участница восьми Паралимпиад.

Людмила Волчек, чемпионка Паралимпийских игр: Я уже опытный в этом деле, я уже третий раз. Меня выбрал комитет нести флаг. Быть знаменосцем этого флага достоин каждый из нас, потому что каждый трудится по-своему, вкладывается. Я не знаю как. Интересно снова быть флагоносцем.

Елена Богданова, дебютантка Паралимпийских игр:

Готовилась, как и все спортсмены: каждый день тренировки фактически без выходных. Нагрузки, конечно, были очень большие, сборы перед Паралимпиадой были тоже очень серьезные. Но тренеры знают, как и что, поэтому я слушалась, выполняла все задания. Работали и сейчас поедем бороться.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 23 августа по 5 сентября. Нашу страну представят 20 спортсменов, в том числе одиннадцатикратный чемпион Паралимпиады Игорь Бокий.