Были разные претенденты, но Беларусь – это центр Европы: Фред Бутенхаус о чемпионат Европы по таэквондо

Новости Беларуси. Минск через полгода готовится принять два знаковых старта по таэквондо.

С 7 по 16 сентября во Дворце спорта состоится континентальный форум в олимпийских весах.

Вместе с ним будет проведён паралимпийский чемпионат Европы. Вопросы подготовки к этим стартам обсуждались на встрече министра спорта и туризма Александра Шамко с первым вице-президентом Европейского союза таэквондо Фрэдом Бутэнхаусом.

Гость выразил надежду, что в преддверии более знакового события – вторых Европейских игр – упомянутые турниры станут хорошей репетицией для организаторов. А для участников это возможность набрать рейтинговые очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фред Бутенхаус, первый вице-президент Европейского союза таэквондо:

Я очень надеюсь на хорошее проведение Чемпионата Европы. Ведь до этого Минск не принимал по таэквондо таких знаковых событий. Конечно, были и другие претенденты, но Беларусь – это центр Европы. Страна выгодна географически.

Таэквондо занимается более 17 миллионов человек в мире, этот вид спорта входит в шестёрку самых популярных.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Решение концептуальное уже принято, мы нашли приемлемые условия, которые не повлияют на дополнительные, какие-то глобальные затраты. Та практика, которая складывается сегодня в мировом таэквондо – проведение европейских форумов с паратаэквондо, это ещё и социальный фактор, она, безусловно,