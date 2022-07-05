Бронза и золото. На чемпионате России по тяжёлой атлетике белоруски завоевали 2 медали

В Хабаровске на открытом чемпионате России по тяжелой атлетике белоруски завоевали 2 медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Гулина стала лучшей в категории до 55 килограммов с результатом в двоеборье 167 килограммов. Диана Мойсеевич поднялась на третью ступень пьедестала в группе до 64 килограммов. Турнир в дальневосточном городе продолжится до 8 июля. Нашу страну на старте представляют 20 спортсменов.