Прямой эфир

Бронза и золото. На чемпионате России по тяжёлой атлетике белоруски завоевали 2 медали

05 июля 2022 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Хабаровске на открытом чемпионате России по тяжелой атлетике белоруски завоевали 2 медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бронза и золото. На чемпионате России по тяжёлой атлетике белоруски завоевали 2 медали-1

Юлия Гулина стала лучшей в категории до 55 килограммов с результатом в двоеборье 167 килограммов. Диана Мойсеевич поднялась на третью ступень пьедестала в группе до 64 килограммов. Турнир в дальневосточном городе продолжится до 8 июля. Нашу страну на старте представляют 20 спортсменов.

# Тяжелая атлетика # Юлия Гулина # Диана Мойсеевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Художественная гимнастика. Алина Горносько завоевала 4 золота на международном турнире в Греции
05 июля 2022 14:21

Художественная гимнастика. Алина Горносько завоевала 4 золота на международном турнире в Греции

Теннис. Белорус Егор Герасимов вышел во второй круг соревнований в Португалии
05 июля 2022 14:19

Теннис. Белорус Егор Герасимов вышел во второй круг соревнований в Португалии

«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Слуцк» в матче 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси
04 июля 2022 20:52

«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Слуцк» в матче 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси