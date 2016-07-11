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Британец Энди Маррэй второй раз в карьере выиграл Уимблдон

11 июля 2016 06:31
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Новости Великобритании. Британский теннисист Энди Маррэй второй раз в карьере взметнул над головой главный трофей «Уимблдона». Впервые это произошло в 2013, а в воскресенье Энди снова порадовал домашнюю публику.

В решающем матче он был сильнее представителя Канады Милоша Раонича, который, впрочем, оказал второй ракетке мира достойное сопротивление. Первую партию он проиграл с классическим для тенниса счётом 4:6, а две последующие отдал только на тай-брэйках.

Для Маррэя это третий триумф на турнирах Большого шлема. Помимо уже упомянутого Уимблдона-2013 он не знал себе равных на US Open годом ранее, сообщили в программе СТВ-Спорт.

# Теннис

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