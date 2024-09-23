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«Динамо-Молодечно» одержало шестую победу в чемпионате Беларуси по хоккею

23 сентября 2024 13:05
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Стопроцентный результат. «Динамо-Молодечно» продолжает успешную серию в чемпионате Беларуси по хоккею, команда одержала уже шестую победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Молодечно» одержало шестую победу в чемпионате Беларуси по хоккею-1

На этот раз динамовцы справились с дебютантом экстралиги барановичским «Атлантом». После победы 3:2 в повторном поединке гости разгромили соперника 6:0. Голевой дубль оформил нападающий Павел Медведев.

На второе место в турнирной таблице вышла «Юность». Столичный клуб в Орше взял верх над «Локомотивом» – 4:2. Лучшим игроком у победителей стал Александр Кулагин, набравший 2 очка. В других матча «Химик» на выезде обыграл «Могилев» – 5:4, а «Славутич» взял верх над «Лидой» – 3:2. После этого успеха клуб из Смоленска поднялся на шестое место. Продолжится чемпионат Беларуси 25 сентября. 

# Хоккей Беларуси

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