Бразилия обыграла Чили и вышла в 1/4. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Бразилия - Чили» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

С сегодняшнего дня на мундиале в Бразилии станет ещё жарче! Пришла пора матчей плей-офф!

Сегодня состоятся два поединка 1/8 финала, в первом из которых хозяева турнира сразятся с командой Чили!

Мы предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию этой встречи.

Состав сборной Бразилии: Сезар-Д.Алвеc-Тиаго Силва-Луис-Марсело-Оскар-Луис Густаво-Фернандиньо-Неймар-Халк-Фред.

Состав сборной Чили: Браво-Хара-Мена-Исла-Медель-Арангис-Диас-Сильва-Видаль-Варгас-Санчес.

Очень вдохновенно обе команды пели свои гимны! Надеемся, сыграют не хуже.

Рассудит двух представителей Южной Америки легендарный английский рефери Ховард Уэбб.

Заруба в Белу-Оризонти началась!

Сильва грубовато сыграл против Арангиса, тот полежал-полежал на газоне, да и поднялся.

Чилийцы в ответ на это защемили Неймара, тот тоже некоторое время валялся на травке, но всё обошлось.

Первый удар в матче на счету Марсело! Он подобрал мяч за пределами штрафной после розыгрыша углового и мощно зарядил низом!

Между прочим, ровно 4 года назад, 28 июня 2010, Бразилия и Чили играли на этой же стадии чемпионата мира в ЮАР.

Пентакампеоны тогда уверенно разбили «ля роху» - 3:0. Думаю, будут не прочь повторить такой результат и сегодня.

Неймар, исполняя стандарт с левого фланга, закручивал мяч на дальнюю штангу, но Браво увренно забрал его.

Снова Неймар! Выбегал почти один на один, но решил накрутить защитников вместо удара и утратил момент.

Теперь с правого фланга разыграли хозяева поля стандарт. Халк зарядил в створ, но Браво потащил.

ГООООООЛ!!! ДАВИД ЛУИС!!!! 1:0!!!

После навеса с углового Тиаго Силва подкорректировал полёт мяча головой, и тот отскочил к Луису...

...ожидавшему своего шанса во вратарской площади!

Бразильцы гораздо активнее атаковали на первых минутах, так что гол выглядит вполне логичным! Посмотрим, чем ответит Чили.

Неймар, как и 10-ю минутами ранее, убегал на рандеву с Клаудио Браво, но защитники догнали его.

...в итоге удар в дальний угол получился смазанным.

Неймару досталось от Артуро Видаля. аж взлетел он после столкновения с чилийцем.

ГОООООООЛ!!! СБОРНАЯ ЧИЛИ ВОССТАНОВИЛА СТАТУС-КВО!!! 1:1!!! АЛЕКСИС САНЧЕС!

Исла отдал передачу с правого фланга в центр штрафной, где Санчес претворил её в гол, выполнив точный удар в дальний угол!

А началось всё с того, что мяч неудачно отскочил от Халка после того, как партнёр выбросил ему снаряд из аута.

Неймар перевисел чилийца в штрафной и опасно ударил головой после навеса партнёра! благо, защитник смог заблокировать удар.

Видно, что гол «ля рохи» серьёзно задел самолюбие хозяев поля. Они сразу же ринулись рьяно штурмовать ворота Клаудио Браво.

Второе предупреждение у чилийцев. Вслед за Эугенио Меной Франсиско Сильва получает карточку. Оба пропустят следующий матч.

Красиво ударил Дани Алвес! Издалека, под перекладину! Но Браво надёжен.

Чилийцы едва не закатили хозяевам гол в раздевалку!! Супермомент!

Разошлась в конце тайма «красная» дружина и подала ещё два угловых у бразильских ворот.

Первый тайм закончен! Небольшое игровое преимущество у «селесао», но счёт на табло равный - 1:1.

Команды снова на поле! Ждём новых моментов и новых голов!

Фернандиньо зарядил издали - мяч прокатился в паре метров от штанги.

Халк забил и уже побежал праздновать гол, но....Ховард Уэбб отменяет взятие ворот!

А всё потому, что игрок питерского «Зенита» подыграл себе рукой в процессе приёма мяча. справедливое решение судьи.

Кстати, Халк ещё и горчичник от Уэбба получил. совсем решил британец испортить настроение бразильскому форварду.

Эдуардо Варгас ушёл с поля, его меняет Гутьеррес.

Кстати, именно Варгас отдал голевой пас на Алексиса Санчеса, а не Исла, которого я поспешил записать в ассистенты.

Сравнялся у нас счёт по жёлтым карточкам. Луис Густаво предупреждён у бразильцев за грубость.

Жо заменил не самого активного сегодня у хозяев Фреда.

Моментище у Чили!!! Арангис почти в упор расстреливал Жулио Сезара после паса справа!

Просто чудом Жулио Сезар этот мяч отразил! Мастерство голкипера спасает пентакампеонов.

Совсем не так активно и уверенно действуют в атаке бразильцы, как это было в первом тайме!

Рамирес меняет Фернандиньо. влил Сколари свежую кровь в артерии своей команды.

Жо на дальней штанге пытался замкнуть классный заброс Халка, но не удалось ему пробить.

А теперь Халк бьёт издалека сам. даже не бьёт...просто мячик в сторону ворот катнул.

Как говорится, замах на рубль - удар на копейку.

Клаудио Браво удачно среагировал на удар Неймара головой с 10 метров!

Ещё один мегасейв от Браво!!! Халк ворвался в штрафную со скоростью Усэйна Болта и пробил в упор! Но чилийский кипер тащит!

Запах опасности у ворот сборной Чили становится всё более резким.

Последний раз мы сегодня любуемся крутым ирокезом Артуро Видаля. Его меняет Маурисио Пинилья.

«Ля роха» отодвигает игру от своих ворот! Не собираются «красные» отсиживаться в обороне на последних минутах.

Основное время подошло к концу! Спустя 90 минут зафиксирована ничья 1:1! А это значит, впереди у нас овертайм!

Ховард Уэбб дал старт дополнительному получасу игры.

Неймар последовательно выполнил навесы со стандарта и с углового, но оба раза партнёрам не удалось замкнуть его передачи.

Жо грязновато сыграл, выставив прямую ногу и отправив в нокдаун Клаудио Браво. Жёлтой карточкой награждает бразильца Уэбб.

Хотя в такой ситуации можно было дать и красную. Но Ховард Уэбб не стал рисковать.

Чилийцы в экстра-тайме не очень активны в атаке, явно перешли на игру вторым номером.

Халк пробежался по правому флангу и навесил в штрафную, где его передачу замыкал Оскар. Удар пришёлся прямо по позиции Браво.

Перед Пинильей зажёгся жёлтый свет.

Браво в очередной раз достоин лучших эпитетов! Отражает коварный дальний удар Халка!

Горчичник Дани Алвесу. Грубоватый сегодня матч. Уже явно бьёт все рекорды по жёлтым карточкам на этом чемпионате.

Алексис Санчес на технику бил со штрафного - мяч идёт мимо.

Истекла первая дополнительная 15-минутка.

Последняя рокировка у «селесао». Виллиан заменил Оскара.

Второй экстра-тайм взял старт!

Жо замыкал навес Неймара с углового - крайне неточно.

Медель вынужден покинуть поле из-за обострения полученного ранее повреждения. Хосе Рохас сыграет на его позиции.

Бразильцы грубовато стали играть под конец. Мог бы Уэбб ещё парочку хозяйских футболистов наградить горчичниками.

Дальний удар Алвеса оказался совершенно неопасным.

Бразильцы чуть ли не всем составом висят на чилийских воротах. Гости пока успешно отбиваются.

Похоже на то, что нас ждёт серия пенальти в этом матче.

Халк неточно бьёт издали. сколько уже было этих дальних ударов. А ворваться в штрафную хозяевам давненько уже не удавалось.

Пинилья монстр!!! На последней минуте экстра-тайма проверил на прочность перекладину ударом от границы штрафной!!!

Если бы чилийцы сейчас забили, это был бы траур для Бразилии.

Рамирес бьёт низом впритирку со штангой! Сантиметров ему не хватает, чтобы отличиться!

Итак, дополнительное время не выявило победителя! всё решится в серии пенальти!

И Жулио Сезар, и Клаудио Браво сегодня неоднократно геройствовали на протяжении игры. как они себя проявят в серии пенальти?

Игроки сборной Бразилии очень переживают. Настраиваются, молятся...

Первым пробьёт Давид Луис, автор сегодняшнего бразильского мяча.

Не сплоховал Давид и в серии пенальти! 1:0.

Пинилья первым ударит у Чили.

Жулио Сезар отражает удар Пинильи!!! 1:0 по-прежнему.

Виллиан следующий у Бразилии.

Мимо рамки ударил Виллиан!!! Вот так вот.

Жулио Сезар отражает второй подряд чилийский удар!!! Алексис Санчес терпит фиаско.

Марсело у мяча.

Марсело ударил так мощно, что мяч прошил руки Браво!! 2:0 счёт в серии.

Арангис ударил почти без разбега - прямо под перекладину!! Наконец-то чилийцы отличились в этой серии. 2:1.

Халк бил следующим - Браво ногами отбил его удар прямо по центру ворот!!!

Диас бьёт у Чили.

Уверенно реализует свой удар Диас!! Счёт в серии равный - 2:2 после четырёх ударов!

Точен Неймар!! 3:2!

Гонсало Хара попадает в штангу в последнем чилийском ударе!!! Это конец для "красных"!! Бразилия в 1/4!!

Да, вот это матч! Сборной Чили не везёт, но её игроки ни в коем случае не должны посыпать головы пеплом!

Очень достойно противостояли они хозяевам турнира, и уступили только в серии пенальти - 2:3.

Соперника бразильцев по четвертьфиналу узнаем по итогам стартующего через час матча Колумбия - Уругвай! Далеко не уходите!