Борисовский БАТЭ сыграл против питерского "Зенита"

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч группового этапа Лиги чемпионов. Как могут играть борисовчане, они продемонстрировали совсем недавно в Минске на матче с итальянским "Ювентусом". Перед матчем c "Зенитом" наши игроки, по их же словам, были настроены на хороший футбол. И как показала игра, не напрасно. Прошедший почти в равной борьбе матч принес борисовской дружине голевую ничью - 1:1!



На 52-й минуте матча, отличился полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик. "Зенит" ответил точным ударом Фатиха Текке. После трех матчей в копилке борисовского клуба 2 очка и третье место в группе "Н". Ответный матч между БАТЭ и "Зенитом" пройдет в Минске 5 ноября на стадионе "Динамо". К слову, все билеты на игру были проданы в течение 5 часов.