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Борисовский БАТЭ с победы стартовал в Лиге чемпионов по футболу

16 июля 2008 14:35
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В первом матче первого квалификационного раунда соперником белорусов стал исландский "Валюр". Выступавшие в роли хозяев борисовчане контролировали ход поединка, однако первый гол забили лишь на 72-й минуте. Розыгрыш штрафного удара завершился точным ударом Геннадия Близнюка. А спустя 6 минут он же сотворил дубль, добив мяч в ворота после серии рикошетов. В итоге победа БАТЭ – 2:0. Ответный матч пройдет в следующую среду в Исландии. А победитель этой пары сыграет во втором раунде с бельгийским "Андерлехтом".

# ФК БАТЭ # Лига чемпионов

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