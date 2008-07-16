Борисовский БАТЭ с победы стартовал в Лиге чемпионов по футболу

В первом матче первого квалификационного раунда соперником белорусов стал исландский "Валюр". Выступавшие в роли хозяев борисовчане контролировали ход поединка, однако первый гол забили лишь на 72-й минуте. Розыгрыш штрафного удара завершился точным ударом Геннадия Близнюка. А спустя 6 минут он же сотворил дубль, добив мяч в ворота после серии рикошетов. В итоге победа БАТЭ – 2:0. Ответный матч пройдет в следующую среду в Исландии. А победитель этой пары сыграет во втором раунде с бельгийским "Андерлехтом".