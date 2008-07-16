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Минское "Динамо" провело первую тренировку под руководством Пола Гарднера

16 июля 2008 14:33
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Заокеанский наставник только накануне прилетел в Беларусь. Напомним, что в этом сезоне динамовцы будут выступать в континентальной хоккейной лиге. Среди игроков на занятии были замечены, в том числе и легионеры – француз Лоран Менье, канадец Энди Чиодо, а также семь находящихся на просмотре россиян. Причем процесс селекции еще не закончен. Так, есть 90-процентная вероятность подписания контракта с канадским нападающим Марком Райкрофтом. А также двумя защитниками из ярославского "Локомотива" – россиянином Игорем Улановым и финном Ари Валлином.

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