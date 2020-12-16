Борьба. Ирина Курочкина завоевала золото личного Кубка мира

Новости Беларуси. Хорошие новости поступают из сербского Белграда, который принимает личный Кубок мира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз результатами порадовали женщины. Ирина Курочкина завоевала золото в весовой категории 55 килограммов. В финальной схватке она была сильнее немки Аннеке Вендле – 9:0. С медалью и Залина Сидакова: в весовой категории 53 килограмма она стала третьей, одолев турчанку Зейнеп Йетгил.

Напомним, что изначально эти соревнования должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в ноябре из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение изменить формат турнира на индивидуальный Кубок мира.