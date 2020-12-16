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Борьба. Ирина Курочкина завоевала золото личного Кубка мира

16 декабря 2020 11:41
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Новости Беларуси. Хорошие новости поступают из сербского Белграда, который принимает личный Кубок мира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Борьба. Ирина Курочкина завоевала золото личного Кубка мира-1

На этот раз результатами порадовали женщины. Ирина Курочкина завоевала золото в весовой категории 55 килограммов. В финальной схватке она была сильнее немки Аннеке Вендле – 9:0. С медалью и Залина Сидакова: в весовой категории 53 килограмма она стала третьей, одолев турчанку Зейнеп Йетгил.  

Напомним, что изначально эти соревнования должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в ноябре из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение изменить формат турнира на индивидуальный Кубок мира.  

# Борьба # Ирина Курочкина # Залина Сидакова # Зейнеп Йетгил # Аннека Вендле # Фотофакт

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