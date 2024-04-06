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Борьба. Ирина Курочкина вышла в 1/2 финала турнира в Баку

06 апреля 2024 13:24
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Ирина Курочкина поборется за олимпийскую лицензию в вечерней программе европейского квалификационного турнира в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьба. Ирина Курочкина вышла в 1/2 финала турнира в Баку-1

Завершились предварительные и четвертьфинальные поединки, по итогам которых из наших девушек в 1/2 вышла только серебряный призер Олимпиады в Токио Ирина Курочкина, которая в упорном поединке выиграла у Ольги Харашавцевой из России – 4:2. Для завоевания олимпийской путевки в Париж ей необходимо выйти в финал. Белоруске противостоит украинка Алина Грушина-Акобия.

# Борьба # Ирина Курочкина

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