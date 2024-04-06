Борьба. Ирина Курочкина вышла в 1/2 финала турнира в Баку

Завершились предварительные и четвертьфинальные поединки, по итогам которых из наших девушек в 1/2 вышла только серебряный призер Олимпиады в Токио Ирина Курочкина, которая в упорном поединке выиграла у Ольги Харашавцевой из России – 4:2. Для завоевания олимпийской путевки в Париж ей необходимо выйти в финал. Белоруске противостоит украинка Алина Грушина-Акобия.