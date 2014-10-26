Большой теннис: с чего начинать любителю и когда приходят первые успехи

Юлия Крепчук, корреспондент:

Еще совсем недавно большой теннис был исключительно элитным видом спорта. Но все течет и изменяется. И сегодня большим теннисом занимаются миллионы. В чем же секрет такой популярности? Именно это мы и узнаем.

Большой теннис – это престижно и модно. По количеству поклонников он уступает только футболу.

Этот вид спорта обладает магической властью над аристократами, кинодивами, бизнесменами и президентами. На теннисных кортах вершится история, заключаются крупные сделки и завязываются полезные знакомства.

К нам мода не теннис пришла в 90-х, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. И этому факту есть закономерное объяснение.

Кирилл Василевский, тренер, кандидат в мастера спорта по теннису:

Почему теннис стал массовым видом спорта? В последние годы у нас очень много игроков хороших. Это Максим Мирный, это Владимир Волчков, это Виктория Азаренко, которая показывает очень большие успехи. Сейчас, можно сказать, пошла вторая волна развития тенниса. Очень много людей занимается.

Теннис изящен и легок для зрителя, но за этим стоят годы труда и упорных тренировок. Это не тот вид спорта, где можно просто прийти, взять ракетку и сразу выйти на корт. Более того, это небезопасно.

С чего же лучше начинать любителю?

Наталья Король, трене, мастер спорта по теннису:

Любителю необходимо найти хорошего профессионального тренера с высшим образованием, чтобы у этого тренера был стаж игры своей не менее 10 лет для того, чтобы этот тренер показывал хорошую технику, потому что если покажут не очень правильную технику, возможны травмы плечевого сустава, кистевого сустава.

Для начала нужно заниматься два раза в неделю. Можно заниматься индивидуально, можно заниматься в группе по четыре человека. Даже интереснее. Первые результаты – через 3-4 месяца. Опять же, это зависит от спортивной формы человека, от его физических данных. А уже играть на счет можно начинать через 2-3 года.

Большой теннис – это целый мир. И поводов войти в него бесконечно много. У каждого свой путь, но чаще всего сюда приходят за здоровьем, игрой для души, а не ради блеска побед и великих достижений.

Игорь Дегтеренок, любитель:

Два года назад я понял в очередной поездке, что наш круг скрепляется в том числе теннисом. Пошел на теннис. Вот и все. Вот такая история. В прошлом году мои коллеги были мной довольны, что со мной уже интересней играть.

Ян Ланин, любитель:

Большой теннис – это очень хорошая физическая нагрузка, хорошая аэробная нагрузка. То есть, в принципе, работают все группы мышц. Это эмоциональная перестройка хорошая. И, опять-таки, как я уже говорил, большой теннис – это большая работа. Есть такое небезызвестное выражение: если хочешь отдохнуть, смени одну работу на другую.

В этом спорте нет возрастных ограничений и минимум медицинских противопоказаний. Заниматься теннисом можно на протяжении всей жизни, только делать это нужно правильно и не браться за азы техники самостоятельно.

Кирилл Василевский, тренер, кандидат в мастера спорта по теннису:

Очень важно правильно подобрать ракетку, правильно выполнить замах, правильно передвигаться ногами, правильно распределять нагрузку. Поэтому если делать без специалиста, то можно очень сильно травмироваться. А в любительском теннисе уже в этом возрасте травмы заживают очень долго. Поэтому желательно выбрать специалиста, который вам покажет, объяснит, как это надо все делать. И, вообще, для того, чтобы было интересно играть в теннис, очень важно играть правильно для того, чтобы можно было сильно ударить, направить мяч по всей площадке, чтобы было интересно, чтобы человек мог сам видеть, что его возможности улучшаются, игра улучшается и он начинает лучше играть.

Наталья Король, тренеp, мастер спорта по теннису:

Это тоже чревато травмами, неправильной техникой. И потом, когда человек приходит с этими травмами и с этими неправильной техникой к профессионалу, нужно очень много исправлять.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Таким образом, все дело не в моде и не в престиже. Большой теннис – оптимальная физическая нагрузка, азарт и возможность всегда быть в центре социальной жизни.