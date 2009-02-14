Большой спортивный праздник «Минская лыжня-2009» собрал в этом году рекордное количество любителей активного отдыха

В «Раубичах» и на лыжероллерной трассе в Веснянке побывали более 20 тысяч человек.

Причем, за первенство боролись чиновники, школьники и студенты, ветераны труда и спорта. И впервые – участники Великой Отечественной. На старты выходили и целыми семьями. В самом популярном и массовом зимнем соревновании традиционно принял участие и Президент Александр Лукашенко. Его команда вновь взяла золото.

От взрослых до самых маленьких. Кто-то на лыжах почти с рождения, а кто-то встал на них сегодня впервые. Семейный забег был первым на празднике. Семья Слинько хоть и не в лидерах, удовольствия получила не меньше, чем победитель. Их сын Глеб – лыжами увлекается с ранних лет. Маме – хоть и некогда за домом и работой, но сегодня, говорит, получился настоящий семейный отдых, причём активный.

Под звуки музыки, шашлычный запах и целую шоу-программу по интересам, зрители с нетерпением ожидали появления на лыжне Президента, вглядываясь в лица, знакомые всем с телеэкрана. Столько чиновников и сразу, без галстуков и с улыбками – увидеть можно лишь раз в год. Именно здесь на «Минской лыжне». И даже пробежав свои два с половиной километра, участники соревнований по домам не спешили.

Уже перед стартом основных подгрупп, выяснилось, что команд стало больше, чем ожидалось. К 49, для ровного счёта, добавилась и команда предпринимателей. Традиционно, на эстафеты - четыре по два с половиной километра - вышли спортдружины Президента, министерств и ведомств страны и ведущих предприятий.

Команда Президента лидировать стала с первых минут старта. Мгновенья – и золотой квартет, уже не оставил соперникам ни единого шанса. Борьба в остальных группах была не менее интересной. Глава государства внимательно следил за лыжнёй, переживая за каждого и давая советы на старте. Воспользовавшись моментом, настроением Президента поинтересовались и журналисты.

Состязания в скорости и спортивной силе, получились на славу. Журналисты предположили – а что, если б такие соревнования сделать международными, с участием Глав государств. Александр Лукашенко такому предложению не смутился, отметив – это полезно было бы для всех Президентов.



В группе «Б» первое место досталось сегодня команде Нацбанка, вторым финишировало Минобразование. Это как раз тот случай, когда на лыжне все равны – и Президент, и министр, и банкир. В группе «С» лучшими оказались команды "Белнефтехима", Беларусбанка и БРСМ.



И пожалуй, особый шарм «Минской лыжне» в этот раз придал уникальный забег ветеранов войны. Самой старшей участнице – 84. Николаю Захарченко – 79, он старший у мужчин. Оказывается и такие силы есть ещё в Беларуси. Полтора километра – почти на одном дыхании.

Раубичскую эстафету подхватили на проспекте Победителей. Около десяти тысяч человек вышли на старты городской лыжероллерной трассы. Состязания продолжались целый день. Все районы столицы сегодня выставили на соревнования свои команды. Утренние заезды школьников продолжили представители училищ, колледжей и вузов.

Такой ажиотаж в праздник здоровья организаторов не удивил. Из года в год желающих поучаствовать в Минской лыжне становится все больше. У каждой команды – своя группа поддержки. Здесь можно встретить даже целые музыкальные коллективы. Другие просто весело болеют. А главное — громко. Ближе к финишу атмосфера накалилась. Уступать никто не хотел. В итоге лучшие уехали домой с памятными призами. Несмотря на то, что на пьедестал почета попали только победители, проигравших здесь нет. Можно сказать точно: праздник удался.

