В штаб-квартире НОК Беларуси открылся пресс-центр «Ванкувер-2010»

До старта Белой Олимпиады в Ванкувере остается ровно год. Огонь 21-х Зимних Игр планета увидит 12 февраля 2010 года. Но уже сегодня миру показали факел олимпийской эстафеты. Кстати, праздновать предстартовую годовщину в Канаде сегодня будут с шумовым размахом. Жителей страны призвали бить в барабаны, гудеть в автомобильные клаксоны или хотя бы петь. И чем громче – тем лучше. А вот белорусские спортсмены собираются покорять Игры не менее громкими, но спортивными победами. К поездке в Ванкувер готовятся 103 наших атлета.