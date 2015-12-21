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Боксеры-участники профессионального турнира «Next generation» в Минске прошли взвешивание

21 декабря 2015 06:29
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Новости Беларуси. Увидеть, как боксеры мило улыбаются друг другу и дружественно пожимают руки, стоит многого. Ведь в ринге наблюдается совсем другая, кровопролитная, картина с нещадными ударами. На взвешивании перед профессиональным турниром «Next generation» царила достаточно приятная атмосфера, но уже достаточно скоро молодые боксеры станут соперниками.

Такой турнир – безупречная возможность для юных талантов заявить о себе. Мероприятие проводится впервые, но организаторы стремятся к тому, чтобы устраивать подобные поединки хотя бы раз в месяц. Всего заявлено 6 пар. Спортсмены в основном из Минска, но есть также гости из Борисова, Гомеля, Харькова и Винницы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Гулякевич, организатор турнира:
Наша основная задача – объединиться. Чтобы были новые имена, новые чемпионы. В основном молодые ребята, которые были достаточно неплохими любителями, которые решили себя попробовать уже на этом новом пути.

# Мировой бокс

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