Бой между белорусом Артемом Соломко и чехом Томашом Адамеком. Место действия — Прага

Артему Соломко придется не просто как минимум из-за разницы в росте. У чешского боксера рост 186, а у белоруса — 179. Поэтому чисто технически Соломко будет тяжело влезть на удар на ближней дистанции. Артем Соломко — хороший боксер-профессионал, несмотря на его послужной список: 29 боев из которых 10 побед и 19 поражений. Он встречался со всей европейской десяткой в полутяжелой весовой категории и супер сильном весе. В предыдущем бою Томаш Адамек проиграл поединок украинскому боксеру Узелкову нокаутом. И ничего не смог сделать чех. А вот за пару лет до этого с этим же украинским боксером выступал Соломко и бой был на равных. Это и есть показатель. Два боксера, которые по-разному проигрывали очень сильному боксеру Вячеславу Узелкову.

Томаш Адамек немного моложе белоруса, но рейтинг послужной у него лучше. Про вел 17 поединков, 14 побед одержал и всего 2 поражения. Он является чемпионом Чехии в полутяжелом весе. А в том бое с Узелковым он претендовал на титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Кроме того дважды претендовал на титул Европы стран, не входящих в Евросоюз.