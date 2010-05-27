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Молодежная сборная Беларуси по футболу сыграла вничью 2:2 в товарищеском матче с командой Израиля

27 мая 2010 14:50
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Встреча прошла на минском стадионе «Динамо-Юни».

После первого тайма счет также был равным – 1:1.

На гол Лироя Цаири хозяева поля ответили точным ударом Дмитрия Рекиша. Спустя 4 минуты после начала 2-го тайма наша сборная вышла вперед – отличился Егор Филипенко.

Перевес белорусской сборной – 2:1 сохранялся до 85-й минуты, когда Талю Бен-Хаиму удалось восстановить равенство. Сегодня в Австрии, где наша национальная команда проводит сбор, подопечные Бернда Штанге проведут спарринг с футболистами Гондураса. В рейтинге ФИФА соперники белорусов занимают 38-е место.

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