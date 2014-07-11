Благодаря многодетному отцу Андрею Никифоренко более 1000 мужчин проводят свои выходные, играя в любительский футбол

Едины футболом – так можно сказать о многодетной семье Никифоренко из Минска. Любимая игрушка полуторогодовалого Вовы – мяч. Давать пасы умеют сёстры Лиза и Настя. Да и как не любить этот спорт, когда папа организатор футбольных турниров?

Андрей Никифорнко, организатор футбольных турниров:

Начиналось всё в далёких 90-ых, как и все дети, я проводил время на даче. И имея большой коллектив друзей, мы так постоянно играли в футбол. Играли в футбол мы возле дачных домиков, и часто наш мяч залетал в огород, разбивая при этом стёкла соседских домов. Нас ругали бабушки, и мы решили сделать футбольное поле в лесу.

Через годы кропотливого труда – поле было создано – и бабушки перестали переживать за стёкла окон. К деревенской команде стали присоединяться футболисты-любители из других посёлков. Так, неожиданно было принято решение о проведении дачных турниров.

Андрей Никифорнко, организатор футбольных турниров:

У кого есть дача, тот понимает, что значит собрать на даче хоть одну футбольную команду, а я собрал сразу 4. На второй год их было 6, на третий – аж 8.

Обрадованный своими успехами, Андрей решается организовать футбольный турнир в столице. И у него – всё получается! Благодаря Андрею, сейчас более 1000 мужчин проводят свои выходные на футбольном поле и получают от этого огромное удовольствие!

Андрей Никифоренко, организатор футбольных турниров:

Первый год нас собралось 12 команд. Изначально я решил делать это качественно, купил всем ребятам форму, зал у нас был небольшой по сравнению с тем, где мы сейчас играем. Слава Богу, всё это развилось, и в сезоне 2014-2015 года, который стартует в сентябре, у меня будет порядка 70 команд.

В турнире, организованном Андреем, играют мужчины самых разных профессий: здесь и студенты, и госслужащие, и даже редактор Студии «Хорошего настроения»! Что касается самого Андрея Никифоренко, то он трудится заместителем директора на швейном производстве. Футбол для него – увлечение, которое разделили все его близкие: от друзей до семьи.

Наверняка, вы спросите, как многодетный отец находит время на футбол? Ответ прост: на него он ходит вместе со своей семьёй!