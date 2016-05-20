БК «Мещерякова» выиграла детско-юношескую баскетбольную лигу среди игроков 2004-2005 годов рождения

Новости Беларуси. Команда, представляющая клуб Егора Мещерякова, выиграла детско-юношескую баскетбольную лигу среди игроков 2004-2005 годов рождения. Весь турнир минчане прошли на одном дыхании, не потерпев ни единого поражения. В последнем матче сезона будущие победители камня на камне не оставили от сверстников из Гродно. Финальная сирена зафиксировала более чем убедительную победу столичных баскетболистов – 46:28.

Сергей Вариводов, старший тренер БК «Мещерякова»:

Впечатления? Конечно, доволен, заняли первое место. Был тяжелый трудный, сезон, и удалось все-таки доказать, что команда довольно неплохо подготовлена. Такой турнир помогает нам развиваться, игрокам. Без игровой практики чему-то научиться очень тяжело.

Детско-юношеская баскетбольная лига – это турнир, который проводится для подрастающего поколения. И, возможно, лет через 5-6 победители этих соревнований станут полноправными игроками национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».