БК «Гродно-93» вышел в полуфинал мужского чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Баскетболисты «Гродно-93» оформили выход в полуфинал мужского чемпионата Беларуси. Стадия 1/4 была проходной для подопечных Андрея Василевко. В первом раунде плей-офф они встречались с командой БГУ.

Матч в Гродно хозяева выиграли едва ли не с двукратным перевесом, набросав при этом в чужое кольце больше сотни. Но в Минске команде Андрея Василевко пришлось посложнее. Встреча в университетском вообще нелегко дается всем приезжим командам в силу специфики зала. Такие условия с трудом можно назвать приемлемыми для уровня чемпионата страны.

Константин Ефремов, игрок БК «Гродно-93»:

Душно в зале. Во-вторых, здесь пол бетонный. Здесь не то что дышать, здесь бегать неудобно.

Впрочем, итоговый перевес «Гродно-93» все равно оказался крупным — 95:56. Самым результативным стал Кирилл Ситник. Игроки после матча не скрывали хорошего расположения духа.

Пока как раз есть время немного расслабиться. Баскетболисты «Гродно-93» теперь ожидают соперников по полуфиналу. Он определится в дуэли между «Сожем» и дублем «Цмоков». Сомнений, что победителями окажутся драконы, почти нет. Младшие «Цмоки» по ходу сезона доставляли гродненцам трудности, и баскетболисты «Гродно-93» не ждут от полуфинала легкой прогулки, но все взгляды уже сейчас устремлены в решающий раунд и к потенциальному свиданию с основой «Цмоков», сообщили в программе «СТВ-спорт».