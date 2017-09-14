«Безусловно, будем бороться лишь за победу»: Максим Мирный присоединился к мужской сборной Беларуси по теннису

Новости Беларуси. Максим Мирный присоединился к мужской сборной Беларуси по теннису. В швейцарский Биль спортсмен прибыл с опозданием по причине урагана «Ирма», который внес коррективы в воздушное сообщение.
«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган «Ирма» в штате Флорида семья Максима Мирного
На швейцарском корте прославленный белорусский теннисист уже провел первую тренировку. «Мы отдаемся на все 120%. Безусловно, будем бороться лишь за победу», – приводит слова Максима Мирного сайт Белорусской теннисной федерации.
Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Максим Мирный:
Настроение боевое. Рад, что собрались сегодня в таком составе, насколько это возможно, и делаем ту работу, ради которой мы сюда приехали. Мы отдаемся на все 120%. Безусловно, будем бороться лишь за победу. Швейцария не в самом сильном составе. Это нам дает дополнительное вдохновение и надежду, на то, что наша команда может бороться с любым соперником!
Напомним, на кону матча Кубка Дэвиса Беларусь-Швейцария – выход в мировую группу. В пятницу на корт выйдут Генри Лааксонен и наш Ярослав Шило (о результатах жеребьевки читайте здесь).