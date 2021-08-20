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Белорусы завоевали полный комплект наград на молодёжном ЧМ по лёгкой атлетике

20 августа 2021 14:59
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Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты завоевали еще две награды на молодежном чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали полный комплект наград на молодёжном ЧМ по лёгкой атлетике-1

Матвей Волков в прыжках с шестом покорил высоту в 5 метров и 45 сантиметров, что принесло ему золото. В метании диска Алина Никитенко завоевала бронзу, отправив снаряд на 51 метр и 47 сантиметров.

Белорусы завоевали полный комплект наград на молодёжном ЧМ по лёгкой атлетике-4

Первую медаль днем ранее в копилку положил Евгений Бриги.

Личный рекорд. Белорус Евгений Бриги завоевал серебро в толкании ядра на юниорском ЧМ по лёгкой атлетике

Таким образом, у наших спортсменов полный комплект наград.

# Легкая атлетика # Матвей Волков # Алина Никитенко # Евгений Бриги # Фотофакт

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