Белорусы завоевали полный комплект наград на молодёжном ЧМ по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты завоевали еще две награды на молодежном чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матвей Волков в прыжках с шестом покорил высоту в 5 метров и 45 сантиметров, что принесло ему золото. В метании диска Алина Никитенко завоевала бронзу, отправив снаряд на 51 метр и 47 сантиметров.