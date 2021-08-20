Белорусы завоевали полный комплект наград на молодёжном ЧМ по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты завоевали еще две награды на молодежном чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты завоевали еще две награды на молодежном чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матвей Волков в прыжках с шестом покорил высоту в 5 метров и 45 сантиметров, что принесло ему золото. В метании диска Алина Никитенко завоевала бронзу, отправив снаряд на 51 метр и 47 сантиметров.
Первую медаль днем ранее в копилку положил Евгений Бриги.
Личный рекорд. Белорус Евгений Бриги завоевал серебро в толкании ядра на юниорском ЧМ по лёгкой атлетике
Таким образом, у наших спортсменов полный комплект наград.