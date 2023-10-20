Белорусы завоевали 4 медали на Кубке Содружества по конькобежному спорту

В российской Коломне завершился Кубок Содружества по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие спортсмены из регионов России, а также представители национальной команды Беларуси.

В заключительный день стартов копилка нашей сборной пополнилась одной наградой. Анна Ковалева завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 000 метров. Таким образом, всего в активе белорусов на этом турнире четыре медали – две золотые и две бронзовые.