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Белорусы завоевали 4 медали на Кубке Содружества по конькобежному спорту

20 октября 2023 15:37
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В российской Коломне завершился Кубок Содружества по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие спортсмены из регионов России, а также представители национальной команды Беларуси.

Белорусы завоевали 4 медали на Кубке Содружества по конькобежному спорту-1

В заключительный день стартов копилка нашей сборной пополнилась одной наградой. Анна Ковалева завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 000 метров. Таким образом, всего в активе белорусов на этом турнире четыре медали – две золотые и две бронзовые.

# Спортивные соревнования # Анна Ковалева # Фотофакт

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