Белорусы возглавляют общий зачёт веломногодневки «Золото Ладоги»

Первое и второе места на этапе и первое и второе места в генеральной классификации. Наши гонщики хорошо выглядят на веломногодневке «Золото Ладоги». Белорусам не было равных в «разделке», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первое и второе места на этапе и первое и второе места в генеральной классификации. Наши гонщики хорошо выглядят на веломногодневке «Золото Ладоги». Белорусам не было равных в «разделке», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самым быстрым оказался Сергей Шевченко. Немного ему уступил Евгений Соболь. В такой же последовательности спортсмены располагаются в общем зачете. Веломногодневка возобновится во вторник, 18 июля.