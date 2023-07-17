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Белорусы возглавляют общий зачёт веломногодневки «Золото Ладоги»

17 июля 2023 15:13
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Первое и второе места на этапе и первое и второе места в генеральной классификации. Наши гонщики хорошо выглядят на веломногодневке «Золото Ладоги». Белорусам не было равных в «разделке», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы возглавляют общий зачёт веломногодневки «Золото Ладоги»-1

Самым быстрым оказался Сергей Шевченко. Немного ему уступил Евгений Соболь. В такой же последовательности спортсмены располагаются в общем зачете. Веломногодневка возобновится во вторник, 18 июля.

# Велоспорт # Сергей Шевченко # Евгений Соболь # Фотофакт

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