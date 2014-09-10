Белорусы стали 4-кратными чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Новости Беларуси. Белорусская мужская команда заняла первое место на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Он проходил в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение 3 дней спортсмены из 14 стран состязались в 4 дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, полоса препятствий, пожарная эстафета и боевое развертывание. Все этапы наши спасатели преодолели на отлично.

В тройку победителей вошла команда Чехии, завоевавшая серебро, и участники из России - у них бронза.

Таким образом, за десятилетие белорусы стали четырехкратными чемпионами мира по этому виду спорта.

Если мы едины, — мы непобедимы. Именно под этим девизом сборная Беларуси одержала победу на Чемпионате Мира по пожарно-спасательному спорту, проходившему в Казахстане.

Подъем по штурмовой лестнице, полоса препятствий, пожарная эстафета и боевое развертывание – все эти этапы наши спортсмены преодолели на отлично. Награждали героев 9 сентября в Минске. В этом году Беларусь стала четырехкратным чемпионом, а белорусские богатыри тем самым подтвердили свое мастерство и высокие звания. Самыми сильными конкурентами оказались команда Чехии, завоевавшая серебро, и спортсмены из России, получившие бронзу.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Переполняет чувство радости за ребят, чувство гордости за страну. Конечно же, это очень тяжелый, очень кропотливый труд. Конкуренция была высочайшая. Надо сказать, что разница в результатах была сотые доли секунды. Та сплоченность, та дружба, та поддержка друг друга позволили нам победить.

Максим Шапурев, капитан сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:

Мы боролись командой. Самое главное не только личный результат, но и командный. Чтобы показать результат, надо полностью сплотить себя, показать все свои высокие спортивные навыки.