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Белорусы победили в чемпионате мира по рыбной ловле со льда

26 февраля 2016 13:01
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Новости Беларуси. Белорусы победили в чемпионате мира по рыбной ловле со льда. Состязание проходило в 13 раз, в 2016 году спортсмены с удочками пробовали свои силы на Касперовском водохранилище в Украине.

Всего больше 100 любителей зимней рыбалки из 10 стран, среди которых США, Польша, Финляндия, Норвегия. За два тура соревнований белорусская команда выловила больше дюжины килограммов окуней, ершей, карасей, и подлещиков.

Это уже не первая победа нашей сборной. Четыре года назад белорусы впервые взяли титул чемпионов по рыбалке на мормышку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Рыбалка

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