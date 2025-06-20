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Белорусы Дедков и Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу

20 июня 2025 18:36
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В Казани проходит шестой этап чемпионата России по пляжному волейболу, в котором принимает участие сильнейший белорусский дуэт – Александр Дедков и Павел Петрушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

20 июня наши парни на групповой стадии не оставили шансов представителям Обнинска – Кириллу Ельникову и Дмитрию Ермакову. Победа со счетом 2:0. Во втором матче дня белорусский дуэт не смог ничего противопоставить еще одному тандему из Обнинска, первым сеяным – Федору Сабаеву и Дмитрию Веретюку – поражение со счетом 0:2. В итоге белорусские волейболисты заняли второе место в группе А и вышли в плей-офф турнира.

# Волейбол

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