Белорусского таэквондиста, претендента на медаль, отстранили от участия в Олимпиаде из-за мельдония

Новости Беларуси. Белорусского претендента на медаль Игр в Рио, 22-летнего таэквондиста Армана-Маршалла Силлу, временно отстранили от участия в соревнованиях, что практически исключает его участие на Олимпиаде.

Причиной такого решения является наличие в допинг-пробе спортсмена запрещенного препарата мельдоний.

Арман-Маршалл Силла, его тренер и врач национальной сборной отрицают употребление этого препарата и дали согласие на прохождение проверки с использованием полиграфа. Процедура пройдет 14 августа.

В Белорусской федерации таэквондо верят в невиновность спортсмена. И аргументы более чем весомые: данный препарат не использовался даже в период, когда не входил в список запрещенных препаратов, о чем свидетельствуют результаты анализа трех допинг-проб спортсмена (они были сданы в январе, феврале и апреле этого года).



Андрей Чучвал, заместитель председателя БФТ:

Окончательные выводы можно будет сделать только по результатам расследования. Мы твердо уверены в невиновности Арман-Маршала Силлы и будем отстаивать эту правду всеми возможными способами.

Вылет таэквондиста в Рио был запланирован на понедельник. Это первая Олимпиада в карьере Армана-Маршалла Силлы.

Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде в Рио состоятся с 17 по 20 августа.