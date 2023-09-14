Белорусского форварда Даниила Боуроша вызвали на тренировки в команду НХЛ

Лучшие молодые исполнители начнут демонстрировать свое мастерство уже завтра, 15 сентября. Венчает сбор турнир проспектов, где предстоит посоперничать с представителями «Нью-Джерси», «Питтсбурга» и «Монреаля». В прошлом сезоне талантливый нападающий выступал в главной лиге Квебека за «Руэн-Норанду». Он набрал 70 очков, став вторым бомбардиром и лучшим снайпером дружины. Во всей лиге у белоруса 10-е место.