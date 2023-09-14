Прямой эфир

Белорусского форварда Даниила Боуроша вызвали на тренировки в команду НХЛ

14 сентября 2023 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский форвард Даниил Боурош получил приглашение в тренировочный лагерь команды Национальной хоккейной лиги «Оттава», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусского форварда Даниила Боуроша вызвали на тренировки в команду НХЛ-1

Лучшие молодые исполнители начнут демонстрировать свое мастерство уже завтра, 15 сентября. Венчает сбор турнир проспектов, где предстоит посоперничать с представителями «Нью-Джерси», «Питтсбурга» и «Монреаля». В прошлом сезоне талантливый нападающий выступал в главной лиге Квебека за «Руэн-Норанду». Он набрал 70 очков, став вторым бомбардиром и лучшим снайпером дружины. Во всей лиге у белоруса 10-е место.

# Хоккей # Даниил Боурош # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская юниорская сборная по волейболу обыграла команду Болгарии на Кубке Ямала
14 сентября 2023 12:14

Белорусская юниорская сборная по волейболу обыграла команду Болгарии на Кубке Ямала

Белорусские волейболисты-пляжники начали Кубок Столетия с победы
14 сентября 2023 12:13

Белорусские волейболисты-пляжники начали Кубок Столетия с победы

Саснович дважды за день проиграла на теннисном турнире в Сан-Диего и выбыла из борьбы
14 сентября 2023 12:12

Саснович дважды за день проиграла на теннисном турнире в Сан-Диего и выбыла из борьбы