Белорусских спортсменов, медалистов Европейских игр встретили на родине 25 июня

Новости Беларуси. Вновь медальный бакинский самолёт приземлился в Национальном аэропорту «Минск», необычные пассажиры вместе с багажом привезли на родину россыпь медалей разного достоинства в разных видах спорта. Но этот рейс, без сомнения, можно назвать золотым.

Праздничное волнение царило в зале ожидания, каждый с нетерпеньем хотел поскорее поздравить своих, рассказали в сюжете программы СТВ-Спорт.

Болельщики:

Мы очень сильно болели за все гимнастические виды, но особое состояние было за наших спортсменов-батутистов.

Каждый раз испытываешь какие-то невероятные ощущения, радуешься искренне, когда они побеждают.

И вот долгожданная минута.Такого медального блеска аэропорт не видел уже давно. Цветы, поздравления, фотовспышки, радостные эмоции и, конечно, сами триумфаторы – их было не сосчитать!

Победительницы в групповых упражнениях по художественной гимнастике знают цену золотым медалям чемпионата мира. Викторию на первых Европейских играх девочки посвятили…

Сборная Беларуси по художественной гимнастике:

Мы посвящаем эту победу любимой Беларуси!

У батутистов медальная копилка немного скромнее, однако награда любого достоинства бесценна, ведь за ней стоит титанический труд многих.

Владислав Гончаров, двукратный призёр Европейских игр (батут):

Две медали из двух – это достойный результат, хотя можно было и лучше.

Татьяна Петреня, заслуженный мастер спорта:

Была напряженная, но очень интересная борьба. Сейчас буду отдыхать!

Первые Европейские игры уникальны тем, что за медали борются как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.

Спепан Попов, победитель Европейских игр (самбо):

Я очень рад, ассоциирую, как будто это Олимпийские игры, потому что по подготовке, по психологической атмосфере выглядело именно так.

Для олимпийского чемпиона Сергея Мартынова игры четырёхлетия уже не апогей, а вот первые Европейские игры и бронзовая медаль – очередной спортивный виток.

Поздравления принимали самбисты и лучники, гимнасты и акробаты, стрелки и просто те, кто прилетел с форума.

Любовь Черкашина, тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Я рада за все виды спорта, которые представлены, которые достойно борются, приносят медали. Знаете, хочется только теплые слова нашему руководству, нашему Олимпийскому комитету – была одна сплоченная команда, а в этом плане всегда получится результат.

Тепло встречали и тех, кто вернулся без наград, ведь спортивный хлеб не только с привкусом победы – есть в нем и толика горечи поражений. Но это спорт и жизнь, где падаешь и поднимаешься тысячи раз…