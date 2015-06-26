Белорусских спортсменов, медалистов Европейских игр встретили на родине 25 июня

Новости Беларуси. Вновь медальный бакинский самолёт приземлился в Национальном аэропорту «Минск», необычные пассажиры вместе с багажом привезли на родину россыпь медалей разного достоинства в разных видах спорта. Но этот рейс, без сомнения, можно назвать золотым.
Праздничное волнение царило в зале ожидания, каждый с нетерпеньем хотел поскорее поздравить своих, рассказали в сюжете программы СТВ-Спорт.
Болельщики:
Мы очень сильно болели за все гимнастические виды, но особое состояние было за наших спортсменов-батутистов.
Каждый раз испытываешь какие-то невероятные ощущения, радуешься искренне, когда они побеждают.
И вот долгожданная минута.Такого медального блеска аэропорт не видел уже давно. Цветы, поздравления, фотовспышки, радостные эмоции и, конечно, сами триумфаторы – их было не сосчитать!
Победительницы в групповых упражнениях по художественной гимнастике знают цену золотым медалям чемпионата мира. Викторию на первых Европейских играх девочки посвятили…
Сборная Беларуси по художественной гимнастике:
Мы посвящаем эту победу любимой Беларуси!
У батутистов медальная копилка немного скромнее, однако награда любого достоинства бесценна, ведь за ней стоит титанический труд многих.
Владислав Гончаров, двукратный призёр Европейских игр (батут):
Две медали из двух – это достойный результат, хотя можно было и лучше.
Татьяна Петреня, заслуженный мастер спорта:
Была напряженная, но очень интересная борьба. Сейчас буду отдыхать!
Первые Европейские игры уникальны тем, что за медали борются как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
Спепан Попов, победитель Европейских игр (самбо):
Я очень рад, ассоциирую, как будто это Олимпийские игры, потому что по подготовке, по психологической атмосфере выглядело именно так.
Для олимпийского чемпиона Сергея Мартынова игры четырёхлетия уже не апогей, а вот первые Европейские игры и бронзовая медаль – очередной спортивный виток.
Поздравления принимали самбисты и лучники, гимнасты и акробаты, стрелки и просто те, кто прилетел с форума.
Любовь Черкашина, тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Я рада за все виды спорта, которые представлены, которые достойно борются, приносят медали. Знаете, хочется только теплые слова нашему руководству, нашему Олимпийскому комитету – была одна сплоченная команда, а в этом плане всегда получится результат.
Тепло встречали и тех, кто вернулся без наград, ведь спортивный хлеб не только с привкусом победы – есть в нем и толика горечи поражений. Но это спорт и жизнь, где падаешь и поднимаешься тысячи раз…