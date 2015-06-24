В Минске открыта Национальная лига по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. В 21 июня состоялось торжественное открытие Национальной лиги по баскетболу 3х3. Домом для лиги стал каток неподалеку от Дворца Спорта, который теперь полностью переоборудован под игру в стритбол, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Для того чтобы стать профессиональным баскетболистом, надо приложить немало усилий: огромное количество тренировок, лишений и стараний. В баскетболе 3х3 с этим куда проще. Главные условия: минимальные спортивные навыки, любовь к игре и надежная команда.

Национальная лига по баскетболу «3х3 Palova» создает возможность проявить себя не только для профессионалов, но и для любителей. В лиге есть 5 категорий: элитная, общая, У-16, У-18 и женская.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

В нашей стране было и есть много поклонников баскетбола 3х3, но впервые организация на таком уровне. Сегодня зарегистрировано более 120 команд, создан сайт. Конечно, активную роль в этом сыграла Федерация баскетбола.

В каждой категории спортсмены преследуют свои цели. Для кого-то это возможность просто поиграть, для кого-то — борьба за медали и дипломы.

В самой сильной — элитной категории — спортсмены будут сражаться за право представить Беларусь на престижном международном турнире уровня Челленджер «Tallinn Open». Битва ожидается упорная: несмотря на то, что в лиге есть профессионалы, любители сдаваться не намерены.

Игорь Селюн, спортивный директор Национальной лиги по баскетболу «3х3 Palova»:

Дело в том, что 3х3 с точки зрения результата и столкновения профессионалов с любителями очень демократичный вид. Игра идет 10 минут, трехочковый стоит два очка, из-под кольца – одно. То есть, условно, даже любительская команда, у которой пошла игра, которая почувствовала в себе силы, может обыграть фаворитов.

Мотивация хорошо играть есть и у молодых спортсменов. В августе у нас в стране состоится Молодежный чемпионат Европы, поэтому за спортсменами в категории до 18 лет будут наблюдать больше, чем за остальными. Тут все просто: хорошо сыграешь, проявишь себя – получишь возможность сыграть за сборную страны на домашнем чемпионате.