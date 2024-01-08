Белорусские спринтеры медально выступили на «Рождественских стартах» в России

Белорусские спринтеры отменно выступили на «Рождественских стартах» в России. В турнире участвовало четыре наших спортсмена, и все оказались на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медальным дублетом отметились девушки. В забеге на 60 метров с барьерами Эльвира Граборенко стала лучшей, а Светлана Парахонько удостоилась бронзы. Супруг, Виталий Паранько, взял золото на аналогичной дистанции у мужчин. А Максим Граборенко выиграл серебро в гладком беге на 60 метров.