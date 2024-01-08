Прямой эфир

Белорусские спринтеры медально выступили на «Рождественских стартах» в России

08 января 2024 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спринтеры отменно выступили на «Рождественских стартах» в России. В турнире участвовало четыре наших спортсмена, и все оказались на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спринтеры медально выступили на «Рождественских стартах» в России-1

Медальным дублетом отметились девушки. В забеге на 60 метров с барьерами Эльвира Граборенко стала лучшей, а Светлана Парахонько удостоилась бронзы. Супруг, Виталий Паранько, взял золото на аналогичной дистанции у мужчин. А Максим Граборенко выиграл серебро в гладком беге на 60 метров.

# Легкая атлетика

Другие новости рубрики

Все новости
Команда «Динамо-Шинник» уступила «АКМ-Юниору» в чемпионате МХЛ
08 января 2024 13:55

Команда «Динамо-Шинник» уступила «АКМ-Юниору» в чемпионате МХЛ

Действия голкипера минского «Динамо» Алексея Колосова вошли в подборку месяца
08 января 2024 13:44

Действия голкипера минского «Динамо» Алексея Колосова вошли в подборку месяца

Теннис. Александра Саснович вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде
08 января 2024 12:13

Теннис. Александра Саснович вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде