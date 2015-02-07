Белорусские теннисистки вышли в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису сыграет в плей-офф за право выхода во вторую мировую группу Кубка Федерации. 7 февраля в Венгрии белорусские теннисистки провели решающий матч первой группы Евро-Африканской зоны. В противоборстве с британками нужна была только победа. И наши девушки ее добились.

Сперва Ольга Говорцова разгромила Йоханну Конте — 6:0, 6:1. А затем Виктория Азаренко и также в двух сетах, взяла верх над Хизер Уотсон 6:4 6:1. Соперниц по плей-офф белоруски узнают в 8 февраля после окончания встреч во второй Мировой группе, сообщили в программе «СТВ-спорт».