Решение об отстранении Дмитрия Баскова на 5 лет приняла Международная федерации хоккея

Руководитель ведомства отстраняется от всей национальной и международной деятельности начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026-го.

В отечественной федерации считают недопустимой позицию IIHF и полагают, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим давлением на международную структуру политических сил. В ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления IIHF в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Сейчас функционер продолжит работу по развитию хоккея в Беларуси.