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Решение об отстранении Дмитрия Баскова на 5 лет приняла Международная федерации хоккея

08 сентября 2021 18:27
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Новости Беларуси. Дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея вынесла решение о пятилетнем отстранении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решение об отстранении Дмитрия Баскова на 5 лет приняла Международная федерации хоккея-1

Руководитель ведомства отстраняется от всей национальной и международной  деятельности начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026-го.

Решение об отстранении Дмитрия Баскова на 5 лет приняла Международная федерации хоккея-4

В отечественной федерации считают недопустимой позицию IIHF и полагают, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим давлением на международную структуру политических сил. В ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления IIHF в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Сейчас функционер продолжит работу по развитию хоккея в Беларуси.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Фотофакт

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