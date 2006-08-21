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Белорусские спортсмены привезли в каноэ "золото" и "серебро"

21 августа 2006 07:56
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В заключительный день юбилейного 35-го чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском городе Сегеда, белорусам удалось пополнить копилку команды несколькими медалями. На полукилометровой дистанции в финальном заезде каноэ-четверок не было равных нашему экипажу с загребным Дмитрием Рябченко. Это относительно молодой белорусский квартет, и в его активе такого результата еще не было.

Любопытно, что спустя 5 часов им вновь предстояло выйти на старт. Сказывалась усталость, и, тем не менее, на дистанции 200 метров наши гребцы вновь финишировали в призовой тройке, став серебряными призерами чемпионата  мира.
# Гребля

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