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В копилке нашей сборной - первое "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике

08 августа 2006 07:41
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Из шведского Гётерборга, где проходит 19-й чемпионат Европы по легкой атлетике, пришла приятная новость. Два белорусских толкателя ядра - Андрей Михневич и Павел Лыжин вступили в спор за награды континентального легкоатлетического первенства....Уже вторая попытка нашего Андрея Михневича выглядела уверенной заявкой на победу (его ближайший преследователь датчанин Ольсен отставал на два сантиметра). Сенсацией стала последняя шестая попытка, в которой представитель Германии Бартелс послал ядро на 21 метр 13 сантиметров, всего на 2 сантиметра опередив нашего спортсмена. В результате у Михневича "серебро" чемпионата.

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