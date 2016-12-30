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Белорусские спортсмены поздравляют телезрителей СТВ с предстоящим Новым годом

30 декабря 2016 06:05
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Новости Беларуси. Новый год все ближе. Спортсмены, несмотря на свой плотный тренировочный и соревновательный график, также находят время, чтобы отметить этот волшебный праздник. А также поздравить с ним зрителей телеканала СТВ.

Александра Герасименя:
Хотелось бы поздравить всех слушателей, зрителей с наступающим праздником, с Новым годом. Я думаю, самое главное – это свершение своих желаний, мечт, быть всегда на позитиве, наслаждаться, чем мы занимаемся, и дарить тепло и улыбки своим близким.

Василиса Марзалюк:
Дорогие телезрители, поздравляю вас с Новым годом. Желаю в наступающем году, чтобы вы не позволяли себе сдаваться и всегда верили в лучшее.

# Александра Герасименя # Белорусские спортсмены # Василиса Марзалюк

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