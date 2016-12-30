Белорусские футзалисты разыграли путевки в 1/4 финала Кубка Беларуси

Новости Беларуси. Футзалисты, как и их мини-футбольные братья, в эти предновогодние дни также проводили свои кубковые матчи. Предварительная стадия турнира включала в себя четыре этапа в разных городах. Точку в игровой программе минской отборочной группы поставила дуэль червеньского «Строителя» и бобруйского «Союза».

Оба упомянутых клуба завоевали путевки в следующий раунд досрочно, так что в очной схватке могли сильно не переживать за результат. Увлекательная перестрелка завершилась подписанием мирового соглашения – 4:4.

Вместе с другими счастливчиками предварительной стадии «Строитель» и «Союз» узнали соперников по плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Сафонов, председатель Белорусской федерации футзала:

Если говорить о наиболее сложной паре и интересной в плане истории противостояния, то, конечно, же, это пара «Меркурий-ГТК» (чемпион страны и обладатель Кубка) и команда «Бобруйск» (многократный призер чемпионата страны). В составе одной и другой есть хорошие игроки, которые, я думаю, будут серьезно противостоять друг другу.