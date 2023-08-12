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Белорусские спортсмены пополнили копилку 2 золотыми медалями по боксу и современному пятиборью

12 августа 2023 14:38
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Белорусы продолжают пополнять медальную копилку сборной. В финале боксерского турнира в супертяжелой весовой категории 92 килограмм белорус Денис Мацулев победил россиянина и взял золото II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блистательно выступили и наши девушки на состязаниях по современному пятиборью.

Белорусские спортсмены пополнили копилку 2 золотыми медалями по боксу и современному пятиборью-1

В женской эстафете первая команда Беларуси в составе Марии Гнедчик и Миры Бурой существенно отставала от соперников. На финальный этап они выходили на четвертой позиции. Но белоруски сумели собраться и не просто обошли оппонентов, но оторвались на целых 20 секунд, обеспечив себе золото.

Белорусские спортсмены пополнили копилку 2 золотыми медалями по боксу и современному пятиборью-4

Еще один белорусский дуэт, за который выступали Стефания Кисленкова и Александра Ляшенко, завоевал серебряные медали. У парней, Никиты Лысенко и Назара Сивицкого, также второе место в эстафете.

# Игры стран СНГ # Мария Гнедчик # Мира Бурая # Стефания Кисленкова # Александра Ляшенко # Никита Лысенко # Назар Сивицкий # Фотофакт

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