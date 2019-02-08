Белорусские спортсмены отправились на XIV Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево
Новости Беларуси. 10 февраля в Боснии и Герцеговине стартует 14-й Европейский юношеский олимпийский фестиваль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чуть более 40 белорусских участников предстоящих соревнований вместе со своими тренерами собрались 8 февраля в зале славы Национального олимпийского комитета, чтобы услышать напутственные слова как от руководящих лиц отечественного спорта, так и от своих кумиров.
К слову, для парней и девушек это первый серьезный старт. Однако тренеры говорят, что, несмотря на психологическую составляющую, не стоит забывать и о результатах.
Павел Перепехин, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею:
Я думаю, что в любом случае и результат надо показывать, и показывать, что такое международные турниры, команды Словакии, Финляндии. Плюс там будут другие команды параллельно играть с нами. Чтобы они видели уровень лучших игроков Европы, могли немножко присмотреться к ним, себя показать на этом фоне. Конечно, для развития такие игры просто необходимы.
Готовились к этому турниру. Я думаю, что ребята настроены на положительный исход.
Напоминаем: в 2018 году белорусам удалось завоевать лишь одну медаль – серебряную. Как будет на этот раз, узнаем совсем скоро.