Белорусские спортсмены отправились на XIV Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево

Чуть более 40 белорусских участников предстоящих соревнований вместе со своими тренерами собрались 8 февраля в зале славы Национального олимпийского комитета, чтобы услышать напутственные слова как от руководящих лиц отечественного спорта, так и от своих кумиров.

К слову, для парней и девушек это первый серьезный старт. Однако тренеры говорят, что, несмотря на психологическую составляющую, не стоит забывать и о результатах.

Павел Перепехин, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею:

Я думаю, что в любом случае и результат надо показывать, и показывать, что такое международные турниры, команды Словакии, Финляндии. Плюс там будут другие команды параллельно играть с нами. Чтобы они видели уровень лучших игроков Европы, могли немножко присмотреться к ним, себя показать на этом фоне. Конечно, для развития такие игры просто необходимы.

Готовились к этому турниру. Я думаю, что ребята настроены на положительный исход.