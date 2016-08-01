Белорусские гребцы завоевали 14 наград на молодёжном ЧМ под Заславлем

Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодёжи до 23 лет.

В утренней сессии заключительного дня белорусские гребцы поднимались на пьедестал четырежды. Причём в трёх случаях — на его высшую ступень.

Каноистка Надежда Макарченко не знала себе равных в одиночном заезде юниоров на 200 метров, затем она же в паре с Алёной Ноздрёвой завоевала золото и в каноэ-двойке.

Среди девушек постарше отличилась каноистка Камила Бобр. Она записала себе в актив серебро на одиночных двухстах метрах, и золото в тандеме с Дариной Пикулевой на той же дистанции двоек.

В дневной сессии медальный град продолжил осыпать представителей Беларуси, сообщили в программе СТВ-спорт.

Чемпионскими титулами обзавелись мужские юниорская и юношеская байдарки-четвёрки на тысяче метров и каноистка Алёна Ноздрёва на пятистах метрах.

Также на полукилометре завоевала бронзу байдарочница Александра Гришина и серебро каноистка Ольга Климова.

Суммарно на домашнем гребном форуме в копилке белорусских атлетов оказалось 14 наград.