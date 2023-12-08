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Белорусские футболистки вышли во второй раунд квалификации на Евро

08 декабря 2023 14:00
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Женские сборные Беларуси по футболу до 19 и до 17 лет узнали следующих оппоненток по отборочным турнирам к чемпионатам Европы-23/24, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболистки вышли во второй раунд квалификации на Евро-1

Обе дружины вышли во второй квалификационный раунд. Более юные спортсменки попали в группу B. Им предстоит помериться силами со сверстницами из Черногории, Литвы и Андорры. Спортсменки U19 сразятся с представительницами Сербии, Бельгии и Словакии. Матчи пройдут уже в следующем году. Для гарантированного продолжения европейского пути нужно занимать первое место в пульке.

# Футбол

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