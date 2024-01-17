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Белорусские фехтовальщики взяли 3 медали на первенстве России в Орле

17 января 2024 12:20
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Белорусские фехтовальщики завоевали три медали открытого первенства России в Орле. Чемпионом среди саблистов стал Степан Стрелковский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские фехтовальщики взяли 3 медали на первенстве России в Орле-1

В финале он с перевесом всего в один удар был сильнее россиянина Новикова – 15:14. А на третью ступень пьедестала поднялся другой наш мушкетер Владислав Коваль. В женском турнире отечественная спортсменка также фехтовала в главном бою, но уступила. В ее активе серебро. Сегодня, 17 января, определятся победители в командном первенстве.

# Фехтование

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