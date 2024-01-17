Белорусские фехтовальщики взяли 3 медали на первенстве России в Орле

В финале он с перевесом всего в один удар был сильнее россиянина Новикова – 15:14. А на третью ступень пьедестала поднялся другой наш мушкетер Владислав Коваль. В женском турнире отечественная спортсменка также фехтовала в главном бою, но уступила. В ее активе серебро. Сегодня, 17 января, определятся победители в командном первенстве.