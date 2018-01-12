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Белорусские девушки оказались лучшими по итогам третьего дня чемпионата Беларуси по борьбе

12 января 2018 20:29
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Новости Беларуси. В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по борьбе лучших в своих весовых категориях определили девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские девушки оказались лучшими по итогам третьего дня чемпионата Беларуси по борьбе-1

Представительницы прекрасного пола в последние годы вышли из тени мужчин и радуют результатами на международной арене как тренерский штаб, так и всех белорусских поклонников этого вида спорта. Лидеры национальной команды: Ванэсса Колодинская, Василиса Марзалюк и Мария Мамошук, - внутренний старт пропускают, поскольку готовятся к топ-турнирам по индивидуальной программе.

Белорусские девушки оказались лучшими по итогам третьего дня чемпионата Беларуси по борьбе-4

Олег Райхлин, главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе:
У каждого есть свои объективные причины, поэтому они не участвуют. Начало года впереди у нас Кубок мира, чемпионат Европы и мы смотрим в ближайшее. Потому что они лидеры, эти соревнования не дали бы достойного уровня для них, а для молодежи это лишняя заявка и посмотреть резерв в данных весовых категориях.

Белорусские девушки оказались лучшими по итогам третьего дня чемпионата Беларуси по борьбе-7

Ближайший резерв отлично зарекомендовал себя на коврах чемпионата страны. По окончании национального первенства женская сборная продолжит планомерно вкатываться в сезон. Первый крупный старт ждет белорусских спортсменок в середине марта. В японском Такасаки пройдет стартовый этап Кубка мира. До этого представительницы нашей борьбы проверят силы в ходе крупного международного турнира в Украине, а также на состязаниях в шведском Клиппане – они позволят набрать первые в сезоне очки в международный рейтинг.

# Фотофакт # Борьба # Олег Райхлин

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