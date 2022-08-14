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Белорусские атлеты завоевали три медали открытого чемпионата России по гребным видам спорта

14 августа 2022 14:16
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают выступать на открытом чемпионате России по гребным видам спорта в Казани. Сегодня, 14 августа, проходит очередной состязательный день, в рамках которого у нас уже есть два серебра и бронза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские атлеты завоевали три медали открытого чемпионата России по гребным видам спорта-1

Удачной для наших гребцов оказалась дистанция в 2 000 метров. Первыми состязались женские четверки. И наши девушки финишировали на второй строчке итогового протокола.

Белорусские атлеты завоевали три медали открытого чемпионата России по гребным видам спорта-4

А в мужском заплыве на аналогичной дистанции квартет парней показал третье время. В гонке одиночек вице-чемпионкой турнира стала белоруска Татьяна Гончарова. Соревнования завершатся сегодня.

# Спортивные соревнования # Татьяна Гончарова # Фотофакт

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